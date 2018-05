Motorrijder hard onderuit op A59 ter hoogte van Nuland

video Burgemees­ter: 'Berghem is aan een ramp ontsnapt'

25 mei BERGHEM - Een drugslab midden in een woonwijk waar brand uitbreekt. Het is de nachtmerrie van elke burgemeester. ,,Je moet er niet aan denken wat hier had kunnen gebeuren", reageert Wobine Buijs als ze aan de Koolzaadweg in Berghem poolshoogte neemt. ,,Berghem is echt aan een ramp ontsnapt."