Muziek bij de buren in Oss: eerst de sneeuw, dan op sokken een miniconcertje bijwonen

Leegstaand café in lichterlaaie in Oss, mogelijk aangestoken

7:55 OSS - De brandweer is zaterdagnacht in Oss in actie gekomen vanwege een felle brand in een leegstaand café aan de Driek van Erpstraat. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft een Burgernet-melding verspreid om informatie in te winnen.