Mysterie opgelost: hierom hangt er een wc aan dit pand aan de Waalkade

Het lijkt alsof de wc een overblijfsel is van een badkamer die voorheen op deze plek naast Hotel Courage zat. Maar van welk pand dan precies? Een huis? Een winkel? Een hotel?

Gesloopt, maar door wie?

Op de plek waar nu het toilet hangt, stond voorheen een volledig pand. Met daarnaast nog een. Dat waren de huisnummers 114 en 115, bevestigt Jennifer Laarman van Regionaal Archief Nijmegen. “Deze panden zijn in 2009 gesloopt, zien we in het dossier. De plannen waren er al in in 2005 en 2006, maar zijn toen niet doorgegaan. Het was een dubbele woning”, zegt ze. Hieronder zie je hoe het er vóór de sloop uitzag:

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Het pand aan de Waalkade waar de wc aan hangt © Regionaal Archief Nijmegen

Rob Essers denkt: kunstuiting

Kijkend naar de foto’s hierboven, zie je dat op de plek waar de toiletpot nu hangt voorheen een groot raam zat, valt stratendeskundige Rob Essers op. “Het pand had op de eerste etage drie ramen met uitzicht op de Waal. Het lijkt mij niet logisch dat er een toilet met wastafel pal achter een van de ramen is aangebracht. Ik ga er daarom van uit dat de toiletpot en de wastafel pas na de sloop tegen de zijgevel zijn aangebracht en hier sprake is van een kunstuiting.”

Gert-Jan Moed

Rob Essers blijkt gelijk te hebben. De eigenaar van de panden op dit stukje Waalkade is de Nijmeegse Gert-Jan Moed. Komt die naam je bekend voor? Dat kan. Hij is de eigenaar van Fietsmuseum het Velorama en het pand van Hotel Courage – dat betekent ‘moed’ in het Frans. Aan zijmuur van Hotel Courage hangt het toilet.

Krakers en sloopkogel

Dusty Jacobs is vrijwilliger bij het Velorama en kent het verhaal over de opvallende muurdecoratie. “Gert-Jan zit al meer dan veertig jaar met zijn bedrijven aan de Waalkade. Zo ook op nummers 114 en 115. In de jaren ’80 was de plek verloederd, Gert-Jan restaureerde alles. Op enig moment kwamen er krakers in de panden. Daar was Gert-Jan boos over. Hij zette ze eruit en besloot de panden te slopen.”

Knipoog van de pandeigenaar

Gert-Jan heeft volgens Dusty een ‘kunstzinnig oog’. “Hij vindt het leuk om mensen aan het lachten te krijgen. Hij zorgde er zelf voor dat de wc-pot met paspop aan de zijkant van de muur kwam te hangen. Het is dus een kunstuiting van Gert-Jan zelf!”

De pot moet weg

De wc-pot met paspop zullen er niet voor altijd hangen. Op Waalkade nummer 114 en 115 staat nu niets, maar komen acht appartementen. Eind 2023 zouden de eerste bewoners de sleutel moeten krijgen. Meer over die plannen lees je in dit artikel van de Gelderlander.

Volledig scherm De wc aan het pand aan de Waalkade © indebuurt Nijmegen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!