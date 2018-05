Na acht seconden was het al raak voor Ossenaar Kuijpers: nog niet eerder meegemaakt

Het doelpunt paste naadloos in een toch al merkwaardige middag. De wedstrijd tussen TOP en Rood Wit werd eerder dit seizoen bij een 2-1 voorsprong voor de thuisploeg gestaakt. De laatste zeventien minuten moesten op Hemelvaartsdag worden gespeeld. De vraag was of de bezoekers in iets meer dan een kwartier nog iets konden rechtzetten. Het antwoord was na acht seconden gegeven. De scheidsrechtersbal (stuiterbal tussen een speler van beide teams) kwam voor de voeten van TOP-spits Putsers, die de bal in een keer naar de sprintende Kuijpers gaf. Met een simpel schot schoot hij de bal voorbij de uitstormende keeper. ,,Ik had zelf niet in de gaten dat we nog maar acht seconden hadden gespeeld. Dat hoorde ik na de wedstrijd pas.”