Na De Sport is nu ook De Wok verleden tijd

De sluiting van 'De Wok van Herpen' dateert al van begin juli. De Chinese eigenaresse liet haar zaak uitschrijven bij de Kamer van Koophandel en hing op de deur een briefje dat het restaurant tijdens de vakantie dicht zou zijn. Pandeigenaar Peters wist meer: ,,Het is voorbij. Ze kon het niet meer bij elkaar gewokt krijgen en is gestopt. De huur is netjes tot het einde toe betaald.''

Volgens Peters, die elders in het dorp café-zaal Thekes leidt, is inmiddels met enkele belangstellenden gesproken over een nieuwe invulling van het pand. Tot een akkoord kwam het nog niet. Het horecapand aan de westrand van Herpen is groot. Het groeide in de tweede helft van de vorige eeuw als De Sport en later Sports, een café met zaal. Deze zaak was enige tijd ook thuisbasis van voetbalclub Herpinia.