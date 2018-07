Na klachtenregen scoort Fatality nu pluspunten met festival aan Geffense Plas

OSS/GEFFEN - Er hebben zich rond hardcorefestival Fatality dit jaar geen noemenswaardige incidenten voorgedaan en ook het aantal klachten over geluidsoverlast is minimaal. Daarmee wint het festival een deel van het vertrouwen onder omwonenden terug na de klachtenregen van vorig jaar.

Volgens Micha Dekkers, een van de organisatoren, hebben de beveiligers en de politie zich zaterdag staan vervelen. ,,Er is niet één vechtpartij of opstootje geweest. Best bijzonder voor een festival met 13.000 bezoekers. Het zegt ook veel over de mentaliteit van onze gasten. Die komen echt voor de muziek."

Naar het speciale telefoonnummer dat de organisatie aan de buurt had verstrekt voor klachten en opmerkingen is acht keer gebeld, aldus Dekkers. ,,Dat valt ons dik mee." De politie meldt desgevraagd dat zij helemaal geen klachten hebben ontvangen over geluidsoverlast.

Climax

,,We hebben een nog geavanceerder methode toegepast om de geluidssterkte op de dansvloer te monitoren", geeft Dekkers als oorzaak aan. ,,Zo konden we continu minimaal 3 dba onder de norm blijven. Ook hebben we overdag het volume getemperd en langzaam naar een climax toegewerkt."