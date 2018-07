Na skeeleren, fietsen en schaatsen zwemt Trudy eens stuk van de Elfstedentocht:'Het heeft iets magisch'

Maasveren en FNV dinsdag weer om tafel over cao schippers

9 juli LITH – Na een maand van stakingen en keiharde acties gaan FNV Havens en de Stichting Maasveren dinsdagmiddag weer om tafel. Aanleiding is een brief die de stichting afgelopen weekend naar de vakbond stuurde. Die biedt volgens FNV voldoende aanknopingspunten om opnieuw in gesprek te gaan.