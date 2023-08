Nabestaanden en slachtoffers Stint-ongeluk zijn ‘opgelucht’ door strafzaak tegen producent

Voor ruim half miljoen heb je deze ruïne in hartje Den Bosch: ‘Nog nooit een huis verkocht in zo’n slechte staat’

DEN BOSCH - Is het een bouwval of een klusparel die wat liefde nodig heeft? Of beide? De voormalige drukkerij aan de Vughterstraat 26 in Den Bosch staat voor ruim een half miljoen euro te koop.