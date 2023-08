Nachtvlinders spotten populaire hobby: 261 soorten geteld in Oss

Groene Engel start BuitenBios, maar vertoont blockbus­ters Barbie en Oppenhei­mer in zaal

OSS - Met Oppenheimer en Barbie vertoont de Groene Engel in Oss volgende maand twee van de populairste bioscoopfilms van deze zomer in het cultuurpodium. Voorafgaand aan deze reguliere vertoningen wordt het seizoen gestart met de (gratis) BuitenBios in het Barbarapark.