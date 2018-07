National Geographic filmt grote grazers in De Maashorst

,,Ik vind het schitterend dat ze er waren", zegt boswachter Marc Poulussen over het bezoek. ,,National Geographic is toch een van de grote spelers als het gaat om natuurdocumentaires." Hij en zijn collega krijgen binnenkort ook nog iemand van het team over de vloer die meer wil horen over de wisenten en De Maashorst. ,,We mogen ook meekijken bij de montage. Om te controleren of het verhaal dat ze vertellen wel echt klopt."

Het team maakte voor dezelfde documentaire al eens opnames van de taurossen en exmoorpony's in het natuurgebied. ,,Ze komen nog eens terug voor de laatste shots", zegt Poulussen. De boswachter schat in dat de documentaire volgend jaar te zien is. Of het werk al een titel heeft, weet hij niet. ,,Ik weet wel dat ze voor deze docu in verschillende natuurgebieden in Europa filmen om grote grazers vast te leggen. In Spanje, Polen, hier..."