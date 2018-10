'Natuurbeleeflandschap' moet nog bij de Berghemnaren gaan leven

Het heet dan misschien beleeflandschap, echt leven doen de Spaander Straatsche Akkers nog niet, weet Pieter van Houten, voorzitter van de dorpsraad Berghem. ,,Dit gebied is voor de inwoners van Berghem. Het is een buffer die speciaal open is gehouden, zodat ons dorp niet aan Oss vastgroeit. De basis is de afgelopen jaren gelegd. Nu is het zaak om er samen iets echt moois van te maken. Dus kom maar op met groene ideeën!" Van Houten geeft aan dat er al plannen leven voor de aanplant van fruitbomen en bijenkorven in het gebied. Ook lopen er gesprekken voor een kunstwerk dat bij de gedachte van het gebied past.