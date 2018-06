Natuurkenners kijken alvast waar otter gevaar loopt in Den Bosch en Oss

OSS/DEN BOSCH - Als buurgemeente van Den Bosch wordt Oss betrokken in een studie naar mogelijke knelpunten voor de otter. Natuurkenners brengen in beeld waar het beschermde dier gevaar kan lopen als hij zich eenmaal in deze regio vestigt.

Dit meldt Johan Mees, stadsecoloog van de gemeente Den Bosch, in een reactie op de waarneming van een otter bij Lithoijen. De studie is gericht op (snel-)wegen dichtbij natuurgebieden die aantrekkelijk lijken voor otters. Hekken en passages kunnen daar mogelijk verkeersslachtoffers voorkomen, aldus Mees: ,,We willen daar tijdig aandacht voor vragen ook al is het dier er nog niet. We moeten voorkomen dat straks de eerste echte Bossche otter een dode otter is.''

In Overijssel, waar het dier geherintroduceerd is, sneuvelen elk jaar nogal wat otters in het verkeer. Desondanks neemt de populatie toe en verspreidt het dier zich langzaam maar zeker over Nederland.

Moerasstad

Mees hoopt dat het dier zich snel weer zal vestigen in of rond de voormalige moerasstad Den Bosch. Hij denkt daarbij onder andere aan de Ertveldpolder en aan de Moerputten, waar in 1959 voor het laatst een otter gezien werd.

Het piepjonge natuurgebied Hemelrijkse Waard, tussen Lithoijen en Oijen in de gemeente Oss, leent zich volgens Mees ook prima voor de visetende zwemmer. Mees is 'super blij' met de recente waarneming van de otter bij Lithoijen, ook al is de waarde ervan moeilijk te checken: ,,Ik ga binnenkort zeker even kijken op die plek. Maar otters laten nauwelijks sporen na dus er is erg weinig kans dat daar nog iets te vinden is.''