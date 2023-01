NEC gaat bij vertrek van Duelund niet de transfermarkt op: ‘Wij zijn nu compleet’

Duelund wil bij NEC vertrekken, omdat hij ontevreden is over het geringe aantal speeltijd dat hij dit seizoen krijgt. De Deen begon de jaargang nog wel als basisspeler, maar raakte al snel uit beeld. In de laatste twee wedstrijden verscheen hij weer aan de aftrap door de schorsing van Oussama Tannane.

,,In principe gaan we in deze transferwindow geen spelers meer halen”, zegt NEC-trainer Rogier Meijer. ,,Wij zijn nu compleet. Mikkel heeft dit seizoen niets tot weinig gespeeld op de tien-positie. Toevallig speelt hij daar nu door de schorsing van Tannane, de blessure van Mattsson en anders had ook Bruijn daar nog kunnen spelen. Ik reken op hun op zeer korte termijn, dus kunnen we zijn vertrek intern oplossen. Als er nog wat anders gebeurt, zullen we wel wat doen.”

Duelund speelt tegen Sparta Rotterdam waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor NEC. Hij wordt door de Nijmeegse club sinds vorig seizoen gehuurd van Dinamo Kiev. Hij kan nu terugkeren naar Aarhus, waar hij in de jeugdopleiding speelde en dat uitkomt op het hoogste niveau in Denemarken.

Quote Of mijn stellig­heid in interviews geholpen heeft weet ik niet, maar het is fijn dat de rode kaart van Márquez terecht gesepo­neerd is. Rogier Meijer, Trainer NEC

NEC en Sparta zijn concurrenten van elkaar in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. Sparta is op de zesde plaats de revelatie van dit eredivisieseizoen en heeft liefst tien punten meer dan nummer negen NEC. Eerder dit seizoen verloor NEC na een dramatische wedstrijd kansloos met 2-0 bij Sparta.

,,We moeten vol aan de bak tegen Sparta”, vertelt Meijer. ,,Ze hebben slechts twee tegengoals gekregen in hun laatste zeven wedstrijden. Ze zijn een hecht collectief, met heel ervaren spelers in iedere linie en in de voorhoede heel specifieke kwaliteiten. Ik vind het heel knap dat ze op de zesde plaats staan. We speelden op bezoek bij hun onze slechtste wedstrijd van het seizoen, dus ik wil graag revanche.”

NEC kan tegen Sparta gewoon Ivan Márquez opstellen. De verdediger kreeg tegen Feyenoord op slag van rust een rode kaart na het veroorzaken van een strafschop, maar die prent werd een dag later geseponeerd door de aanklager betaald voetbal van de KNVB. Meijer was woedend over de rode kaart en verwachtte al dat de prent zou worden kwijtgescholden.

,,Of mijn stelligheid in interviews geholpen heeft weet ik niet, maar het is fijn dat die kaart terecht geseponeerd is”, alus Meijer. ,,Na de wedstrijd zat ik nog in de emotie, inmiddels is de boosheid wel gezakt. Maar het is soms moeilijk om te zien dat het doel waarvoor de VAR is geïntroduceerd, namelijk een eerlijker wedstrijdverloop, niet consequent wordt bereikt. Maar ik ben nog steeds vóór de VAR.”

NEC-Sparta begint zaterdag om 20.00 uur in De Goffert en staat onder leiding van scheidsrechter Richard Martens. NEC mist nog altijd Tannane, Magnus Mattsson, Jordy Bruijn, Robin Roefs en Mathias De Wolf. Philippe Sandler, die bij zijn wissel tegen Feyenoord niet helemaal okselfris leek, is fit genoeg om in actie te komen.

