NEC lijdt opnieuw miljoenenverlies: ‘17 oktober 2021 is een zwarte dag’

NIJMEGEN - NEC heeft over het seizoen 2021-2022 een nettoverlies van 3,2 miljoen euro geleden, zo blijkt uit het jaarverslag van de Nijmeegse club. De rode cijfers zijn met name het gevolg van het instorten van het uitvak in De Goffert.

In oktober na de Gelderse derby tussen NEC en Vitesse brak het voorste gedeelte van het uitvak af toen de spelers van Vitesse de 0-1-zege vierden met de meegereisde supporters. Door het ongeluk was er een tijd lang geen publiek welkom in De Goffert, omdat ook de overige tribunes na onderzoek niet veilig genoeg bleken.

Het herstellen van het uitvak en het verstevigen van de overige tribunes kostte ruim 1 miljoen euro. Dat bedrag nam NEC voor haar rekening, maar de club is nog in gesprek met de gemeente. De verwachting is dat daar in de eerste helft van 2023 duidelijkheid over komt.

,,Financieel gezien was 2021-2022 wederom een zwaar jaar”, zegt algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC. ,, Zeker door de instorting van het stadion, wat een enorme financiële en operationele tegenvaller is geweest. 17 oktober 2021 is en blijft een zwarte dag in de historie van de club.”

Omzet

NEC zag door de promotie naar de eredivisie de omzet wel flink stijgen, van 4,4 miljoen naar 10,1 miljoen euro. Ook in het eigen vermogen is een stijgende lijn te zien (van 7,3 miljoen negatief naar 4,2 miljoen euro negatief), maar er zijn achtergestelde leningen verstrekt van 4,5 miljoen euro.

,,Voor het eerst in jaren heeft NEC een positief weerstandsvermogen van 0,3 miljoen euro”, vertelt Van Schaik. ,,Dat laat zien dat we als organisatie (en financieel) stappen maken. We realiseren ons dat dit pas een eerste stap is en dit nog geen zekerheid voor volgend seizoen is, maar voor nu is dit een hele mooie en belangrijke stap.”

,,Voor het boekjaar 2022-2023 zijn nog wel een negatief resultaat en een sluitende liquiditeit geprognotiseerd. Het verlies kan beperkt worden (of zelfs positief worden) bij uitgaande transfers. Er wordt hard gewerkt aan positieve resultaten op middellange termijn. We willen doorgroeien naar een structurele eredivisieclub.”

NEC leed in het seizoen 2020-2021 eveneens een miljoenenverlies en met 3,8 miljoen euro viel dat toen zelfs nog hoger uit dan in het afgelopen boekjaar. De club wijdde die cijfers aan de terugkoop van de transferrechten voor 2,1 miljoen euro en het niet ontvangen van een exploitatiebijdrage van 1,1 miljoen euro.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.