NEC spaart spelers in bekerduel met Almere City, Branderhorst keept

Meijer wilde behoudens Branderhorst niet ingaan op namen, maar waarschijnlijk speelt in elk geval Philippe Sandler niet. De verdediger is net hersteld van blessures en vermoedelijk vervangt Joris Kramer hem tegen Almere City.



,,Iedereen is in principe goed uit de wedstrijd tegen Ajax gekomen, maar sommige jongens krijgen rust, omdat wij denken dat ze dat nodig hebben”, zegt Meijer. ,,We nemen het duel heel serieus. We willen graag door in de beker.”