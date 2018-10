NEC verkoopt voor het eerst ‘Osse’ rookworsten van Hema rond duel met TOP

,,De rookworsten mogen voortaan niet meer ontbreken in het Goffertstadion, nu Marcel de Hema heeft gekocht”, vertelt Van Schaik. Vrijdagavond speelt de Nijmeegse eerstedivisionist thuis tegen TOP Oss. Voor die wedstrijd zijn inmiddels 400 worsten ingekocht bij de Hema. Het is een publiek geheim dat de worsten worden gemaakt in de Unox-fabriek in Oss.



Daniel Frankenhuis van YveY, dat de horeca in het stadion regelt, is enthousiast: ,,De rookworsten zijn te krijgen bij de outlets in de gracht van het stadion en bij de businesstribune. Als het aanslaat, komen de rookworsten permanent bij ons in het assortiment.”



Eerder ging het gerucht dat de Hema ook als hoofdsponsor op het shirt van NEC zou gaan prijken. Na het faillissement van EnergieFlex, eerder deze week, zat NEC immers zonder hoofdsponsor. De HEMA was echter nooit een serieuze kandidaat om de failliete energieleverancier op te volgen, zegt Van Schaik: ,,Marcel heeft heel veel voor ons gedaan, maar hij is geen pinautomaat voor NEC. Wij moeten zelf onze broek zien op te houden.”