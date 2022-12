NEC verliest oefenduel in Spanje: FC Emmen na doelpuntrijke eerste helft te sterk

ESTEPONA - NEC heeft de oefenwedstrijd op het trainingskamp in Spanje verloren. De Nijmeegse club ging in Estepona na een doelpuntrijke eerste helft met 2-3 onderuit tegen FC Emmen.

NEC begon op het zonnige Complejo Deportivo Arroyo Enmedio, waar zo’n honderd supporters van beide clubs aanwezig waren, in een sterke opstelling aan de wedstrijd tegen FC Emmen. Joris Kramer kreeg centraal achterin de voorkeur boven Philippe Sandler. Elayis Tavsan, Pedro Marques en Magnus Mattsson vormden de aanval. Mattijs Branderhorst ontbrak door ziekte.

In de tweede minuut kwam NEC al op achterstand. Rui Mendes schoot de bal na een goede aanname binnen, nadat Jari Vlak daarvoor al de paal had geraakt. NEC herstelde zich en bracht de stand al na vijf minuten in evenwicht. Tavsan tikte een rebound op een schot van Marques, die goed werd bediend door Bart van Rooij, in het lege doel.

Na ruim een kwartier keek NEC alweer tegen een achterstand aan. Richairo Zivkovic stond na een lange bal van Keziah Veendorp vrij voor Jasper Cillessen en lobde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied fraai over de doelman heen. NEC rechtte opnieuw de rug en kwam halverwege de eerste helft voor de tweede keer langszij. Mattsson volleerde een indraaiende hoekschop van Oussama Tannane binnen.

Strafschop

NEC kreeg in de 35e minuut met een strafschop de uitgelezen mogelijkheid om zelf de voorsprong te pakken. Tannane schoot de bal na een overtreding op Marques echter ruim naast. NEC werd vlak voor rust gestraft voor die misser en moest wederom in de achtervolging. Bouchouari schoot de bal van een meter of twintig beheerst tegendraads binnen.

NEC-trainer Rogier Meijer wisselde halverwege bijna het hele elftal. Zo maakte jeugdkeeper Rijk Janse zijn oficieuze debuut. In de tweede helft gaven beide ploegen lang niet meer zoveel ruimte weg als in de eerste 45 minuten, waardoor kansen in het tweede bedrijf ook een stuk schaarser waren.

Landry Dimata kreeg nog de beste kans op de 3-3, maar hij tikte een voorzet van Calvin Verdonk naast. Aan de andere kant redde Janse goed op een harde knal van Vlak en vervolgens kwam hij ook als winnaar uit de strijd in een één tegen één-situatie met Zivkovic.

NEC verblijft nog tot en met maandag in Spanje en bereidt zich daarna in Nijmegen verder voor op de hervatting van de eredivisie. De club oefent op 30 december tegen Heracles Almelo en speelt op 8 januari in eigen huis de kraker tegen Ajax in de competitie.

NEC-FC Emmen 2-3. 2. Mendes 0-1, 5. Tavsan 1-1, 17. Zivkovic 1-2, 22. Mattsson 2-2, 42. Bouchouari 2-3.

Opstelling NEC: Cillessen (46. Janse); Van Rooij (60. Bronkhorst), Márquez (60. Lartey Sanniez), Kramer (46. Sandler), El Karouani (60. Verdonk); Schöne (46. Bruijn), Proper (60. Rossen), Tannane (46. Cissoko); Tavsan (60. De Wit), Marques (46. Dimata), Mattsson (60. Duelund).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.