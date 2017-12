Nederlander op Bali aangehouden na 'recordvangst' van koraal, dierenhuiden en ivoor in Berghem

Gemeenteraad Oss unaniem achter bouw windpark langs Noord-Zuid

10:13 OSS - Er is tien jaar over gesproken. Nee twaalf. De Osse gemeenteraadsleden weten het zelf niet precies. Veel te lang in ieder geval. Want Nederland bungelt onderaan de lijst van Europese landen als het gaat om het opwekken van duurzame energie. En dus komen de vijf windmolens ten noorden van de bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer geen moment te vroeg.