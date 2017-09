Negen singels rond Oss om het verkeer uit de stad te houden

In 1958 werd de Nieuwe Hescheweg feestelijk geopend en in 1963 was de zogeheten Singelring operationeel. Die bestond uit negen singels rondom de stad, bedoeld om het verkeer zoveel mogelijk uit de het centrum te houden. Het centrumverkeer werd in goede banen geleid via een speciale route die de planmakers van toen de 'cityring' noemden. De naoorlogse infrastructuur is een onderdeel van het al in 1946 voor Oss gemaakte groeimodel. Meer huizen, meer industrie en betere verbindingen waren de peilers van dit toekomstvisioen. Het ging allemaal moeizaam maar uiteindelijk kreeg Oss wat het wenste.