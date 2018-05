Nergens zoveel kinderen bij jeugdzorg als in Oss en Landerd

In Oss kreeg vorig jaar 14,3 procent van alle minderjarige inwoners te maken met enige vorm van sociale hulpverlening. Ter vergelijking: in Den Bosch was dat 10,5 procent en in Breda 9,3 procent. Dat zijn grote verschillen die voor Oss hoge kosten met zich meebrengen.

Waarom er in Oss meer kinderen in een hulpverleningstraject zitten, kan de gemeente niet verklaren. Een woordvoerder verklaart: ,,Al in de tijd dat de provincie nog verantwoordelijk was voor (delen van de) gespecialiseerde jeugdzorg, was het percentage hoger dan elders in het land. Wij kunnen niet verklaren waar dat door komt. Het strookt ook niet met objectieve factoren zoals aantal eenoudergezinnen of gezinnen met een laag inkomen. De provincie heeft er destijds onderzoek naar gedaan, maar kon ook geen passende verklaring vinden."