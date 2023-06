Nicky P. (34) beschuldigt OM van tunnelvisie: ‘Ik gaf geen opdracht voor aanslagen in Oss’

Column De Lievekamp gaat een Lieve Duit kosten

,,Even over die zes miljoen” zei de wethouder. Het ging over de Lievekamp, en de woningbouwplannen eromheen, en over de zes miljoen méér die het plan nu al ging kosten. De schetsen zijn nog niet eens af. Alle partijen, goed, de meeste, hadden zich in die commissievergadering net lyrisch uitgelaten over de plannen voor zover die er nu lagen.