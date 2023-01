Nico (51) brengt met zijn band een eerbetoon aan Bon Jovi én oud-bandgenoot Michael op tv: ‘Dit was zijn droom’

met video Gemeente Maashorst is ondanks 7500 euro schade tevreden over jaarwisse­ling

UDEN - Rondom de jaarwisseling is in de gemeente Maashorst voor zo’n 7500 euro schade aangericht. Het gaat bijvoorbeeld om prullenbakken en verkeersborden die met vuurwerk zijn vernield. Toch toont de gemeente zich tevreden, vooral over het gedrag van inwoners ná de jaarwisseling.

