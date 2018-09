Nieky Holzken heeft geen spijt van heksenjachtbericht Oss: 'Ik zou het zo weer doen'

HELMOND - Met ruim 140.000 volgers is Nieky Holzken zich ervan bewust dat hij veel invloed heeft op sociale media. Toch heeft de Helmondse kickbokskampioen geen seconde spijt van zijn Instagram-bericht waarin hij enkele 'grappenmakers' van het spoordrama in Oss aan de schandpaal had genageld. ,,Ik zou het zo weer doen."

Uit onderzoek van het Brabants Dagblad blijkt dat er de afgelopen dagen een enorme heksenjacht is ontstaan op tientallen gebruikers van sociale media die zeer misplaatste grappen maakten over de slachtoffertjes van het spoorongeluk in Oss. Mediahoogleraar Jan van Dijk is zeer bezorgd om deze trend, de politie roept de mensen op om niet voor eigen rechter te spelen.

'Werkelijk schandalig'

Met dat laatste is Holzken het volkomen eens, maar hij vindt ook dat de 'grappenmakers' de negatieve reacties aan zichzelf te wijten hebben. Hij zag harde grappen voorbij komen over de overleden kinderen en mensen die op niet subtiele wijze lieten weten dat de leidster en de kinderen zelf schuld hebben aan het ongeluk. ,,Het is werkelijk schandalig dat je zulke gedachtes over kinderen kunt hebben", zegt de Helmonder. ,,Ik geloofde mijn ogen niet toen mijn zus die Facebook-berichten liet zien. Ik schrok me kapot."

In 'een boze bui' besloot Holzken de 'daders' ter verantwoording te roepen. ,,Zieke mensen op de wereld, maar hopen dat ze zelf zoiets niet meemaken", schreef hij bij de foto's. Zijn fans reageerden massaal verontwaardigd. ,,Wat verschrikkelijk dat je zo kunt zijn", luidde een van de vele honderden reacties.

Verwijderd

Holzken heeft geen spijt van zijn bericht en begrijpt heel goed dat er een heksenjacht is ontketend. ,,Ik hoop nu dat deze mensen zich realiseren dat ze verkeerd bezig zijn geweest." De kickbokser heeft zijn bericht na een paar dagen wel verwijderd. ,,Er was iemand wiens naam overeen kwam met een van de grappenmakers. Zij had er alleen niets mee te maken."

Mediahoogleraar Jan van Dijk van Universiteit Twente schrikt van de omvang van de heksenjacht en heeft het over 'middeleeuwse toestanden'. ,,Deze mensen stoken elkaar op en geven elkaar het gevoel alsof zo'n jacht gerechtvaardigd is. Dat ze hiermee het juiste doen. Er zit geen rem op deze jacht, dat is gevaarlijk."