Niet één maar vier nieuwe horecabazen voor Groene Engel in Oss

De Groene Engel heeft sinds januari de horeca in het pand in handen. Na de nodige opstartproblemen gloren betere tijden. Het is de Engel bijvoorbeeld gelukt om een kok te vinden. Hij gaat vanaf september aan de slag en heeft halverwege die maand een kleine kaart gereed. Ook komt er schot in de wens om élke zondag iets cultureels te bieden in de Engel. Vanaf september zijn er shows van bands en keren ook politiek café Zout en concertreeks Mardi Grass terug op vaste zondagen in de maand.