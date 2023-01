Nieuw grand café in Spaanse sferen aan de Waalkade (zo ziet het eruit)

“Een stukje Spanje aan de Nijmeegse Waalkade”, vertelt eigenaar Björn van de Brug. Zijn nieuwe zaak heet Braseria Más en is en is na Helmond het tweede filiaal dat de ondernemer opent.

Ontstaan uit liefde voor Spanje

Bij Más kun je lunchen, dineren en borrelen. “Het concept is ontstaan vanuit een liefde voor de Spaanse keuken en mentaliteit. In Nederland krijg je vaak de stempel van restaurant óf café. Er zit weinig tussenin. Ik wilde een plek creëren waar je ‘gewoon’ even neerstrijkt voor een borrel en spontaan kan besluiten om te blijven hangen voor een diner. Ik noem het ook wel borrelend eten”, vertel hij lachend.

Volledig scherm Braseria Más © indebuurt Nijmegen

De fijne kneepjes van de Spaanse keuken

De menukaart is gevuld met verschillende vlees-, vis- en vegetarische tapas die je kunt delen met je tafelgenoten. Je kan ook lunch- en hoofdgerechten bestellen. “Toen we vijf jaar geleden in Helmond begonnen met Más, haalden we vier koks vanuit Spanje naar Nederland om ons de fijne kneepjes van de Spaanse keuken te leren. Zo kunnen we echt lokale gerechten aanbieden aan de gasten.”

Volledig scherm Braseria Más © indebuurt Nijmegen

Bak aan ervaring

Björn is geen beginner in de horecawereld. Braseria Más in Nijmegen is zijn zesde horecazaak en ook het pand ernaast wordt onder leiding van hem volop verbouwd tot een nieuwe eetgelegenheid. Daar opent in april De Kade. “Het zijn wel mijn eerste stappen in Nijmegen, maar de stad is mij niet onbekend. Mijn partner komt uit Beek en mijn dochter studeert hier. Dat in combinatie met de goede locatie aan de Waal maakt dat dit als een logische keuze voelt. Ik heb er zin in.”

Volledig scherm De Kade in het pand naast Braseria Más © indebuurt Nijmegen

De officiële opening

Braseria Más is helemaal ingericht en klaar voor de officiële opening. Die is op 2 februari vanaf 16.00 uur. Toch kan je nu al terecht om de eerste tapasgerechten te proeven. “We zijn aan het proefdraaien, zodat we nog de laatste verbeteringen kunnen doorvoeren. Dan gaan we volgende week goed van start.”

