Nieuwe 'blunder' provincie in proces mestfabriek Oss

Oss overweegt vracht­wa­gen­ver­bod op drukke Dorpenweg

23 november OSS - Het debat over vrachtverkeer op de Dorpenweg laait weer op. Verkeerswethouder Gé Wagemakers denkt na over een vrachtwagenverbod tussen de rotonde in Haren en die in Deursen-Dennenburg. Hij wil de ingrijpende maatregel in januari met de politiek bespreken. Aanwonenden van de drukke Dorpenweg vinden het hoog tijd voor actie, maar zijn sceptisch over de geopperde oplossing.