‘Nieuwe culturen leren kennen en scheikundige vragen oplossen: Wijchense Matthijs wint brons op Olympiade in Bogotá

Vrouw wil drugs gebruiken voor zelfmoord: ‘Gelukkig ben ik aangehou­den, anders had ik niet meer geleefd’

DEN BOSCH - Het is dat de Bossche vrouw (49) op de A59 in Den Bosch werd aangehouden. ,,Dat was een geluk. Want anders had ik niet meer geleefd”, zegt de vrouw tijdens de rechtszaak waarbij ze terechtstaat omdat zij eind 2021 onder invloed van drugs reed. Agenten vonden twee met GHB gevulde flessen in haar auto.

4 januari