Nieuwe directeur: ‘MSD Oss in de schijnwerpers houden’

Donderdagavond maakte Wenny Raaymakers, de nieuwe productiedirecteur van MSD, voor het eerst kennis met de buurt. MSD houdt de direct aanwonenden van bedrijventerrein Moleneind met enige regelmaat op de hoogte van wat er gebeurt achter de blauwe wand en de hekken van het farmaceutisch bedrijf in hartje Oss. Wenny Raaymakers vertelt vol passie over het bedrijf waar ze al bijna twintig jaar werkt. Of het nu is aan de buren, of aan de hoogste directeur van het Amerikaanse moederbedrijf Merck. ,,Als je ziet wat wij produceren, wat we hier voor elkaar krijgen, dan kun je niet anders dan trots zijn. We zijn misschien geen hoofdkantoor meer, en de onderzoeksafdeling is van ons afgenomen, maar we hebben alle kennis en faciliteiten om hier medicijnen te maken die door MSD zijn ontwikkeld. Ook medicijnen die niet uit de oude Organon-stal komen. Ik wil ervoor zorgen dat we in de schijnwerpers blijven. Dat Oss tot de belangrijkste productiefaciliteiten blijft horen.”