Nieuwe Gilde- en Jeugdkoning bij Sint Lambertus in Maren-Kessel

Supermarkt­kar­tels aan de ene, en drugskar­tels aan de andere kant

23 juni Alleen de grootste naïevelingen onder ons geloven bij een vredig fietstochtje door de polder nog dat in elke schuur of silo enkel met graan en hooi geschoven wordt. Methyleenchloride, aceton en formamide zijn op het Brabantse platteland ruimschoots aanwezig. Het zuiden is immers de xtc-schuur van de wereld, zo bleek deze week opnieuw uit onderzoek onder boerenbedrijven van dagblad Trouw.