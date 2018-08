Nieuwkomer strijkt neer in pand Athiste Mahal: Indiase keuken blijft behouden voor Oss

Syrische klussers openen kleurrijke showroom om kunsten te tonen aan Oss

12:34 OSS - Hoe laat je als vakman zien wat je allemaal in huis hebt? Precies, door een ruimte te huren in hartje Oss en die helemaal vol te hangen met je eigen creaties. Dat is dan ook precies wat Husam Basale en Ahmed Aagi gedaan hebben. Hun showroom aan de Burgwal zou wel eens de meest kleurrijke van de hele stad kunnen zijn. Zaterdag is de feestelijke opening.