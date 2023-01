Nijmeegse Laurent is trainingsacteur: 'Van terrorisme-oefeningen tot ontslaggesprekken'

indebuurt.nlHoe gedraag je je tijdens een slechtnieuwsgesprek of hoe ga je om met mensen die lastig gedrag vertonen? Het zijn moeilijke dingen waar iedereen weleens mee te maken krijgt. Nijmeegse Laurent Chamuleau (48) is trainingsacteur en bereidt mensen voor op zulke situaties. Met zijn eigen bedrijf LUNIEK geeft hij vaardigheidstrainingen met trainingsacteurs.

“Uit een boekje of van een powerpointpresentatie leer je niet écht hoe je moet handelen. Je moet het ervaren en daarom werken we met trainingsacteurs. Je ziet dat tijdens de simulaties mensen anders reageren dan ze van te voren dachten, doordat hun eigen stress en emoties worden getriggerd”, legt Laurent uit.

Schot in de roos

Laurent studeerde culturele maatschappelijke vorming met drama in Nijmegen. Na zijn studie belandde hij in de theaterwereld als acteur en trainer. Toen hij een vacature voor trainingsacteur voorbij zag komen, was Laurent gelijk geïnteresseerd: “Auditie doen was een schot in de roos en het werk smaakte naar meer. Nu heb ik al twintig jaar mijn eigen bedrijf en geef ik door heel Nederland vaardigheidstrainingen met trainingsacteurs.”

Slechtnieuwsgesprekken

De trainingen van LUNIEK zijn allemaal gericht op het omgaan met mensen met lastig gedrag. De mensen die ze trainen, lopen erg uiteen. Laurent vertelt: “Denk bijvoorbeeld aan slechtnieuwsgesprekken. Hoe vertel je iemand dat ze ongeneeslijk ziek zijn of worden ontslagen? Na een stukje theorie oefenen we dat soort situaties met trainingsacteurs.”

“Ieder mens heeft te maken met lastig gedrag en naar mijn gevoel gebeurt het de laatste jaren steeds vaker dat mensen bijvoorbeeld geïrriteerd of ongeduldig zijn. Laatst werden we ingehuurd door een zorginstelling met ouderen en dacht ik: ‘waarom moeten we daar komen?’. Maar ouderen met bijvoorbeeld dementie kunnen natuurlijk ook lastig gedrag tonen”, vertelt Laurent.

Tekst loopt door onder foto

Volledig scherm Een kijkje achter de schermen bij Laurent tijdens een e-learningopname. © Laurent Chamuleau.

Persoonlijke reacties

Laurent ontvangt veel reacties van mensen die bij hem een training volgen: “Een verpleegkundige vertelde mij ooit dat ze de kennis uit de trainingen niet alleen op werk, maar ook thuis succesvol met haar puberkinderen toepast. Dat is fantastisch om te horen.”

“Ook persoonlijke, emotionele reacties raken mij. Zo vertelde iemand mij dat diegene was overvallen. Doordat hij handelde zoals in de training, lukte het om kalm en ongedeerd te blijven”, vertelt Laurent.

Van gevangenissen tot televisieprogramma’s

Laurent geeft vooral trainingen bij woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen. “Ik ben bij veel bedrijven geweest. Dat kijkje in de keuken bij bedrijven waar je anders niet mag komen, is bijzonder. Bezoeken bij (jeugd)gevangenissen of terrorismebestrijdingsorganisaties zal ik niet gauw vergeten.”

“Een van de uniekste ervaringen maakte ik mee toen ik acteerde in het televisieprogramma ‘De Slag om Pampus’. De deelnemers leerden hoe ze met drenkelingen moesten omgaan. Ik lag in een grote loods met zee-simulatie met ademsnood te spartelen. Die diversiteit vind ik het allerleukste aan mijn werk!”, vertelt Laurent.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!