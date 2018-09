Nog voor de kerst speelt Oss Monopoly

Via een klein leger sponsoren werden de eerste 800 exemplaren van het spel al vergeven. Afgelopen zomer opende de verkoop voor particulieren via de site ossspel.nl. Daar zijn de borden te bestellen voor 49,95 euro per stuk. De teller staat nu dus bijna op 1.300. Om de overige 700 borden te verkopen, trekt Tafelronde73 binnenkort alles uit de kast. Er komt een campagne op sociale media. En de vereniging gaat zelfs in de binnenstad staan met een kraam en heuse Monopolyman.

Goed doel

Tafelronde73 is een club jonge Osse mannen die zich inzet voor maatschappelijk doelen. In dit geval is dat de bouw van een school in India. Met het Monopolyspel hopen ze 20.000 euro op te halen. Deze vrijdagavond spreekt het collectief in de Speakers Corner bij De Nieuwe Wereld. Daar wordt meer uitleg gegeven over het goede doel en de totstandkoming van het spel.