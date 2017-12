Nooit meer spelen op je telefoon in de les: steeds vaker moeten mobieltjes verplicht in een tas

Op Het Hooghuis TBL in Oss hangen deze telefoontassen sinds kort in alle lokalen. Dit na een geslaagde proef eerder dit jaar. ,,De docent bepaalt aan het begin van de les of de mobieltjes in de telefoontassen opgeborgen moeten worden, of dat de leerlingen de mobieltjes bij zich mogen houden omdat ze bijvoorbeeld een opdracht moeten maken waarbij de smartphones gebruikt mogen worden", aldus TBL-woordvoerster Ine Smit-Verbakel.

Het gebruik van telefoontassen in de klas is op bijna alle scholen in de regio onderwerp van gesprek. Op het TBL, het Zwijsen College en de vmbo-afdeling van het Udens College hangen ze al in alle lokalen.