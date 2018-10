Nu ook bezetting kampje in Oss: ‘Hier ligt mijn hart en ziel. Hier ben ik thuis’

OSS - ,,De gemeente kan hoog of laag springen, ik ga hier niet meer weg.” Jan Baum laat er geen twijfel over bestaan. Hij is terug op het woonwagenkampje aan de Brasem in Oss waar hij is opgegroeid en zal er niet meer vertrekken. ,,Hier ligt mijn hart en ziel. Hier ben ik thuis.”

Baum staat niet alleen in zijn strijd voor een standplaats. Achter de door de gemeente geplaatste betonblokken, die een braakliggend terrein afbakenen, staan nog zes caravans. Die zijn er zondag met behulp van een kraan neergezet. ,,Wij wilden niks kapot maken of struiken weghalen om hier te komen. Met vereende krachten is het ons gelukt”, vertelt Femke Baum.

Met ‘wij’ bedoelt ze zichzelf, Jan Baum, Janus Baum, Annie Baum, Stacey Reuvers, Grada van der Linden, Faas - ‘van Gogh’- Reuvers en Marietje Netten. ,,Allemaal mensen uit Oss die op het woonwagenkamp zijn geboren en opgegroeid. En die slachtoffer zijn van het uitsterfbeleid van de gemeente. Toen we zelfstandig gingen wonen, belandden we noodgedwongen in een huis in de wijk. We aarden er geen van allen. Hele gezinnen gaan eraan kapot.”

Gemeente negeert ons

,,We zitten hier nu twee nachten bij elkaar en het voelt als vanouds", vult Stacey Reuvers aan. ,,We zitten 's avonds bij elkaar rond de vuurkorf en helpen elkaar als dat nodig is. Dat is onze cultuur. We vragen alleen wat ruimte om bij elkaar te wonen.” De bezetters hebben zich laten inspireren door vergelijkbare acties van oud-woonwagenbewoners elders, onder meer in Heesch.