Nu ook tweeverdieners financieel de klos: ‘Minima kennen klappen van de zweep beter’

Burgerco­mité biedt Tweede Kamer petitie aan: ‘Schaijk en Reek moeten gehoord worden’

DEN HAAG/MAASHORST - Voor de meeste inwoners in Maashorst is de fusie tussen Uden en Landerd een voldongen feit maar in Schaijk en Reek blijven ze onvermoeid strijden voor een mogelijke toetreding tot Oss. Woensdag trok het burgercomité Schaijk & Reek naar Den Haag waar aan de Tweede Kamer een petitie werd aangeboden die nog een keer de aandacht vestigt op de bijzondere positie van beide kernen binnen deze herindeling.

19 januari