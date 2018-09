Officiële herdenking van slachtoffers in Oss is op 8 oktober

Beheerder voedsel­groep: Ik heb ontzetten­de spijt van opmerking Oss

15:22 OSS/ZOETERMEER - De beheerder van Voedselgroep Zoetermeer 2.0 heeft grote spijt van de opmerking op Facebook onder een bericht over de slachtoffertjes van het drama in Oss. ,,Ik reageerde impulsief, veel te snel. Dat was stom en ik heb ontzettende spijt. Het was een misplaatste reactie'', zegt ze.