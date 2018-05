Oijense drumfanfare DIOS na 50 jaar nog springlevend

UPDATE Auto rolt meermaals over de kop een weiland in door botsing op beruchte kruising in Oss

17:10 OSS - Een busje is op zijn zijkant in een weiland beland door een botsing op de kruising van de Gewandeweg en de Huizenbeemdweg. Het heeft er alle schijn van dat het busje een keer over de kop is gerold. Eén automobilist raakte gewond.