Oijense ‘SRV-man’ Carlo Vissers stopt ermee: 'Pijnlijk om die lege schappen in mijn wagen te zien’

Oss ontmantelt bewakings­ca­me­ra's aan Aster­straat en Narcishof

17 mei OSS - De mobiele bewakingscamera's in de Asterstraat en Narcishof in Oss zijn sinds begin deze week weg. Burgemeester Wobine Buijs achtte de extra ogen in de straat niet langer nodig en liet de installaties ontmantelen.