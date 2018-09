OM eist jeugd-tbs na overval op Domino's Pizza Oss

HAS-studenten Den Bosch vallen in Oss met de neus in de boter

12:49 OSS - Ze waren nog niet begonnen of de hele discussie over een windmolenpark in de Osse en Bossche polder barstte los. En daar zijn de 32 studenten van de HAS in Den Bosch die meedoen aan een minor in Oss over energietransitie erg blij mee. De minor is een onderzoeksproject dat in totaal tien weken duurt.