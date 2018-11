OM: ‘Matrixx-moordenaar die portier uit Schaijk doodschoot, is zelf overleden’

De in Nieuwegein geboren A. kwam na een lange celstraf in 2014 weer op vrije voeten. Voorwaarde daarbij was de man zich bij de reclassering zou blijven melden. Sinds april van dit jaar doet A. dat niet meer. Daarom wil justitie hem nu weer achter tralies. In de rechtbank van Arnhem liet officier van justitie Guido Nijpels gisteren echter weten dat de kans op een hernieuwd verblijf in de gevangenis gering is: ,,Niemand weet wat er met hem gebeurd is, maar er wordt ernstig rekening mee gehouden dat hij niet meer onder de levenden is.”