OM: ‘Osse verdachte cocaïnesmokkel had grote gokschuld’

ROTTERDAM/OSS - De 43-jarige Ossenaar die verdachte is in de grote cocaïnesmokkelzaak van 5000 kilo, had grote gokschulden. Dat bleek vrijdagmorgen tijdens een tussentijdse rechtszaak in Rotterdam.

Op 23 februari onderschepte de Belgische douane het uit Colombia afkomstige transport in de haven van Antwerpen. De cocaïne, met een geschatte straatwaarde van 170 miljoen euro, werd uit de containers gehaald, die vervolgens door werden gestuurd naar Oss. Daar, in een loods aan de Romeinenweg, kon de politie eind februari zes mensen aanhouden die de container openmaakten.

De Ossenaar, eigenaar van een transportbedrijf, en een 27-jarige Colombiaan, zijn de enige twee die nog vastzitten. De politie in België hield onlangs ook nog een vrouw aan. Wat haar rol is, is nog niet duidelijk.

‘Kwaliteitscontrole’

De megapartij cocaïne, de op een na grootste die ooit onderweg was naar Brabant, was verstopt in een lading bananen. Op een eerdere zitting zei de Ossenaar dat hij en de andere mensen de loods binnen waren gegaan om de kwaliteit van de bananen te controleren. Justitie zei vanmorgen dat er telefoongesprekken zijn gevonden waarop te horen is dat de verdachten dat van tevoren hadden afgesproken.

De rechtbank besloot dat de Ossenaar in voorlopige hechtenis moet blijven. De advocaat van de Ossenaar wees er nog wel op dat het gezin van de Ossenaar zwaar te lijden heeft onder diens afwezigheid. ,,Het komt helemaal in puin te liggen", zo sprak zijn advocaat, Jaap-Willem Roozemond. Ook het transportbedrijf van de Ossenaar staat inmiddels op de rand van de afgrond. Volgens justitie is inmiddels duidelijk dat hij de afgelopen drie jaar 2,5 ton vergokte. Daarmee zou ook het motief van de Ossenaar om in de cokehandel te stappen, duidelijk zijn.