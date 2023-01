OM wil 57-jarige eigenaar afgebrande wietschuur Nistelrode ruim 1,1 miljoen euro criminele winst afpakken

DEN BOSCH/NISTELRODE - In een onopvallende schuur aan de Donzel in Nistelrode zat in 2020 een geheime kelder met een professionele wietplantage, bij toeval ontdekt na een brand. De 57-jarige eigenaar van het pand harkte volgens het Openbaar Ministerie met de hennepteelt sinds 2017 ruim 1,1 miljoen euro binnen. Officier van justitie J. van Eekelen wilde deze vermeende criminele winst afpakken. De man ontkende dinsdag bij de Bossche rechtbank in alle toonaarden dat hij iets wist van de plantjes in zijn ondergrondse ruimte.

De Nistelrodenaar was ondernemer. In 2013 vroeg hij bij de gemeente een vergunning aan voor de bouw van de schuur. Over plannen voor een ondergrondse ruimte sprak hij niet. ,,Daar had je geen vergunning voor nodig”, verklaarde de Nistelrodenaar. ,,Die kelder gebruikte ik destijds voor de opslag van pvc-buizen. Later kocht ik die rechtstreeks bij de groothandel. Sindsdien stond hij leeg.”

Op 4 februari 2020 brak de brand uit. De eigenaar van het pand aan de Donzel kwam nerveus over op de brandweerlieden. Hij leek te proberen hun aandacht af te leiden van het grondluik. ,,Ik was ontzettend geschrokken door de brand. Daardoor was ik zenuwachtig.”

In de kelder zat een kwekerij met 628 planten. Agenten arresteerden de verdachte, die zich in eerste instantie beriep op zijn zwijgrecht. Later verhaalde hij van een ontmoeting met een man in Nijmegen, die een ruimte zocht voor een handeltje in fietsen en scooters. Ze sloten een huurovereenkomst. De kwekerij, met illegale stroom- en wateraansluiting, was zonder dat hij het wist tijdens zijn vakantie opgezet.

Geen verklaring voor

Agenten ondervroegen de vermeende huurder. Die beweerde van niets te weten. Hij was wel zijn identiteitsbewijs kwijt. De officier zei nadrukkelijk: ,,Uw huurder heeft dat contract in december 2019 ondertekend bij uw huis?” De verdachte knikte. ,,En u heeft toen een kopie van zijn identiteitsbewijs gemaakt?” De man bevestigde dit ook. Het was de laatste keer dat hij de huurder zag.

De officier pakte de kopie erbij en wees naar de datum. ,,Dit document is pas afgegeven in 2020. Hoe kunt u er dan in 2019 kopie van maken?” De man viel even stil. ,,Daar heb ik geen verklaring voor.” De voorzitter van de rechtbank zei: “Dit roept de vraag op, of u wel de waarheid spreekt.”

Advocaat A. van der Biezen schoot zijn cliënt te hulp. Misschien had de huurder de kopie later door de brievenbus gegooid? Dat was volgens de man wel mogelijk.

Het OM eiste een werkstraf van 160 uur, een voorwaardelijke celstraf van 1 maand en de ontneming van de 1,1 miljoen euro. De advocaat vond het ‘uiterst speculatief’ dat de officier uitging van 17 oogsten. Er was in de jaren voor de brand dagelijks een man aanwezig op het terrein. Deze getuige had nooit iets gezien.

Uitspraak over veertien dagen.