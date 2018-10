Omgekomen tractorbestuurder is 44-jarige man uit Geffen

VIDEO Uitbrei­ding van Museum Jan Cunen uitgeroe­pen tot mooiste gebouw van Oss

10:25 OSS - De uitbreiding c.q. renovatie van Museum Jan Cunen in Oss is uitgeroepen tot het mooiste gebouw van Oss in de periode tussen 2012 en 2018. Architect is De Twee Snoeken. Een onafhankelijke vakjury komt tot dat oordeel. De publieksprijs gaat naar een in 2013 gebouwde woning aan de Laan der Bronstijd uit de Horzak in Oss, van Erwin Vesters Suzanne van den Berg.