Omwonenden dirigeren wijkagent naar fietsstraat Oss: vijf bekeuringen

D66-voorzitter Oss hekelt herrie op tribune in raadszaal: 'Ze moeten hun bek houden'

23 mei OSS - Het is tijdens politieke vergaderingen in de raadszaal veel te onrustig op de publieke tribune. Dat schrijft lokale D66-voorzitter Harmen Klaver in een mail aan de raadsgriffier in Oss. Hij vraagt daarin om beterschap.