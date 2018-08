Ondanks explosie gaat kermisfeest 't Berghje in Oss door: 'Ik ben heel erg opgelucht'

OSS - De festiviteiten bij café 't Berghje in Oss gaan tijdens de kermis gewoon door. De gemeente is daarmee akkoord zolang uitbater Antoine van den Bergh aan een aantal verscherpte veiligheidsvoorwaarden voldoet. Het nieuws komt als een grote opluchting voor de kastelein.

Bij het café aan de Berghemseweg ging dinsdagnacht even voor 01.00 uur een explosief af. Op camerabeelden is te zien hoe een onbekend persoon richting de kroeg loopt. Een paar tellen later volgt een grote lichtflits en dwarrelen witte vlokken door het beeld. De klap was zó hard dat veel mensen in de buurt wakker schrokken. Verschillende auto’s in de omgeving raakten beschadigd. Uitbater Antoine van den Bergh kwam er net als zijn vrouw zonder kleerscheuren vanaf. Dat komt vooral omdat de rolluiken gesloten waren.

De hele woensdag was Van den Bergh daarna in onzekerheid over de festiviteiten die hij voor later deze week heeft gepland. Het was immers goed denkbaar dat de gemeente om veiligheidsredenen een streep door de feesten zou zetten. Iets soortgelijks overkwam coffeeshop De Jungle eerder dit jaar. De burgemeester sloot de zaak voor twee maanden na een schietpartij.

Opluchting

,,Ik ben heel erg opgelucht", reageert Van den Bergh aan het begin van woensdagavond. Welke extra maatregelen hij precies moet nemen, weet hij nog niet. Daarover wordt hij later bijgepraat. Een woordvoerder van de gemeente wil niet op de details ingaan. Hij zegt alleen dat de maatregelen voor Van den Bergh prima uitvoerbaar zijn. De woordvoerder wil ook niet zeggen of de gemeente zelf een extra oogje in het zeil houdt.

De meeste schade bij het café is inmiddels hersteld. ,,Daar heb je vrienden en familie voor", zegt Van den Bergh. ,,Talloze mensen zijn ons vandaag te hulp geschoten. De ruiten zijn alweer helemaal hersteld. Ik heb nog geen tijd gehad om alle reacties te lezen, maar ik begrijp dat we op internet ook gesteund worden. Vanavond ga ik gewoon met een gerust hart naar bed."

Podium

Voor de ingang van de kroeg aan de Berghemseweg komen zaterdag en zondag een podium en overkapping te staan. Van den Bergh heeft jaren moeten onderhandelen om dat voor elkaar te krijgen. Op de bühne staan verschillende Nederlandstalige artiesten. Het zou wel eens extra druk kunnen worden bij 't Berghje, al was het maar omdat de reguliere kermisfeesten in de Eikenboomgaard deze kermis niet doorgaan.

Met het schrappen van de kermisfeesten komt na bijna twintig jaar ook een einde aan Dolle Dinsdag in Oss. Mede daarom bedacht Van den Bergh de Foute Dinsdag. In de kroeg treden die dag dj's en dragqueens op.