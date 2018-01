Onder boom bedolven Heeschenaar breekt nekwervel: 'Bizar toeval'

Muze Misse worstelt, maar heet rapper Boef welkom: 'Willen jonge fans niet teleurstellen'

12:14 OSS - De vrouwonvriendelijke uitlatingen van rapper Boef brengen het Osse muziekfestival Muze Misse in een lastig parket. ,,Wij zijn hier natuurlijk helemaal niet blij mee. Muze Misse is een echt familiefestival en dit soort domme acties geven een heel negatieve uitstraling. Maar tot op heden zetten we nog geen streep door zijn optreden. Al was het maar om zijn jonge fans niet teleur te stellen", verklaart organisator Penny Klamer.