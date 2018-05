Onderhandelaars houden rijen gesloten in spoeddebat over onrust binnen VVD

Paard mishandeld aan benen in wei in Oss

14 mei OSS - Een paard dat in een wei in Oss stond is in de nacht van zondag op maandag ernstig mishandeld. De merrie stond op de hoek van de Leuvenstraat en de Brabantstraat. Het dier liep verwondingen op aan de benen, er zijn spieren en pezen kapot. Het is volgens de dochter van de eigenaar van het paard nog onzeker of het goed gaat komen met de jonge merrie.