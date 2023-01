Onderzoekers: landelijk verbod op varend ontgassen had er al lang kunnen zijn

Noord­oost-Bra­bant kreeg er vorig jaar 3600 inwoners bij: een compleet Lith of Volkel

OSS/ZIJTAART - Zowat de hele regio groeide in 2022 flink, de grootste plaatsen voorop. In totaal kwamen er in deze hoek van Brabant 3600 inwoners bij. Meer dan de gehele bevolking van bijvoorbeeld Ravenstein, Lith of Volkel.

