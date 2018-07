Ongeïnspireerde verfspuiters, kunnen jullie wat beter je best doen?

Winkelruit in hartje Oss beklad met homofobe leus: ‘Het lijkt een gerichte actie’

14:51 OSS – De ruit van R44 aan het Walplein in Oss is afgelopen weekend besmeurd met een vette substantie, waarschijnlijk boter. In de vlek is vervolgens de tekst ‘kanker homo’s’ geschreven. De eigenaren van de zaak vrezen dat het gaat om een gerichte actie.