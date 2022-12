Ongelukken door ijzel in de regio, nog steeds code geel in Gelderland om spekgladde wegen

NVWA neemt 57 runderen en kalveren in beslag in buurt van Den Bosch en Oss, veehouder aangehou­den

DEN BOSCH/OSS - Bij een veehouder in de buurt van Den Bosch en Oss zijn dinsdag 57 verwaarloosde runderen en kalveren in beslag genomen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De dieren stonden in de stal onder meer in een dikke laag mest en konden niet bij vers water.

15 december